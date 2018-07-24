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Ярмоленко принял участие в представлении третьей формы Вест Хэма – интересный ролик

12:23 73 Читати українською
Ярмоленко принял участие в представлении третьей формы Вест Хэма – интересный ролик
Андрей Ярмоленко / WHU

Украинский вингер Андрей Ярмоленко попал в видео, которым Вест Хэм презентовал свою третью форму на сезон-2018/19.

Вест Хэм представил третий вариант формы на следующий сезон, сняв ролик с несколькими игроками. Эта форма отсылает к сезону-1992/93, когда "молотобойцы" впервые завоевали путевку в АПЛ.

В презентации приняли участие три новичка лондонцев: Райан Фредерикс, Фелипе Андерсон и наш Андрей Ярмоленко.

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Напомним, что украинец этим летом перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии и уже успел отличиться ассистом в товарищеском матче за новый клуб.

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