Ярмоленко принял участие в представлении третьей формы Вест Хэма – интересный ролик

Украинский вингер Андрей Ярмоленко попал в видео, которым Вест Хэм презентовал свою третью форму на сезон-2018/19.

Вест Хэм представил третий вариант формы на следующий сезон, сняв ролик с несколькими игроками. Эта форма отсылает к сезону-1992/93, когда "молотобойцы" впервые завоевали путевку в АПЛ.

В презентации приняли участие три новичка лондонцев: Райан Фредерикс, Фелипе Андерсон и наш Андрей Ярмоленко.

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Напомним, что украинец этим летом перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии и уже успел отличиться ассистом в товарищеском матче за новый клуб.