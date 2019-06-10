Вест Хэм Ярмоленко готовит трансфер звезды Марселя – Сансона

Полузащитник французского клуба Морган Сансон может перебраться в чемпионат Англии.

Вест Хэм ведет переговоры о подписании лидера Марселя, информирует Sky Sports.

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Провансальцы по итогам сезона Лиги 1 не смогли завоевать путевку в Лигу чемпионов, поэтому руководство клуба готово рассмотреть предложения по некоторым игрокам. Марсель рассчитывает получить за Сансона 35 миллиона евро.

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Сообщается, что к французу также проявляют интерес Ньюкасл и Вулверхэмптон. В прошлом сезоне чемпионата Франции Сансон провел 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.