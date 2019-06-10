Вест Хем Ярмоленка готує трансфер зірки Марселя – Сансона

Півзахисник французького клубу Морган Сансон може перебратися в чемпіонат Англії.

Вест Хем веде переговори щодо підписання лідера Марселя, інформує Sky Sports.

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Провансальці за підсумками сезону Ліги 1 не змогли вибороти путівку в Лігу чемпіонів, тому керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо деяких гравців. Марсель розраховує отримати за Сансона 35 мільйонів євро.

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Повідомляється, що до француза також проявляють інтерес Ньюкасл і Вулверхемптон. У минулому сезоні чемпіонату Франції Сансон провів 33 матчі, забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі.