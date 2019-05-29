Вест Хэм Ярмоленко начал чистку кадров – клуб официально объявил об уходе четырех игроков

Лондонский Вест Хэм готовится к массовым трансферам в межсезонье.

Вест Хэм на официальном сайте объявил о предстоящем уходе голкипера Адриана и нападающего Энди Кэрролла.

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Игроки покинут клуб после того, как их действующие контракты завершатся 30 июня этого года. Также из команды уйдут бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри и испанский нападающий Тони Мартинес.

Владельцы клуба поблагодарили всех игроков за вклад в достижения клуба и пожелали успехов в будущем.

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