toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Вест Хэм Ярмоленко начал чистку кадров – клуб официально объявил об уходе четырех игроков

17:28 270 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко начал чистку кадров – клуб официально объявил об уходе четырех игроков
Энди Кэррол / Reuters

Лондонский Вест Хэм готовится к массовым трансферам в межсезонье.

Вест Хэм на официальном сайте объявил о предстоящем уходе голкипера Адриана и нападающего Энди Кэрролла.

Конкурент Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме

Игроки покинут клуб после того, как их действующие контракты завершатся 30 июня этого года. Также из команды уйдут бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри и испанский нападающий Тони Мартинес.

Владельцы клуба поблагодарили всех игроков за вклад в достижения клуба и пожелали успехов в будущем.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Челси – Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы 2018/19
07:30
589
Теги
Англия Эндрю Кэрролл Эндрю Кэрролл Адриан Адриан Вест Хэм Вест Хэм Трансферы Тони Мартинес Тони Мартинес Самир Насри Самир Насри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
49
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук