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Манчестер Сити завлекает Фелиша космической зарплатой

01:00 3 Читати українською
Манчестер Сити завлекает Фелиша космической зарплатой
Жоау Фелиш / Фото CNN

Полузащитник Бенфики Жоау Фелиш получит возможность поиграть бок о бок с Александром Зинченко.

Руководство Манчестер Сити серьезно настроено на подписании Жоау Фелиша, сообщает Record.

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По информации издания, "горожане" намерены предложить юному таланту 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год.

Таким образом команда Хосепа Гвардиолы хочет опередить другие европейские гранды, которые также охотятся на 19-летнего игрока.

В текущем сезоне Жоау сыграл 42 матча за "орлов", в которых отметился 19-ю голами и 11-ю ассистами.

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