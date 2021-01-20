Опытный шотландец пропустил очное противостояние лондонцев с "дроздами" из-за соглашения между клубами, сообщает Sky Sports.

Первый ассист Ярмоленко в сезоне АПЛ в видеообзоре матча Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:1

АПЛ заинтересовалась трансфером Снодграсса после заявления наставника ВБА Сэма Эллардайса. Биг Сэм рассказал, что отсутствие хавбека в заявке на поединок против Вест Хэма стало следствием договоренности. Мол, соглашение о трансфере стало возможным только после включения в контракт пункта о неучастии Снодграсса в матче 18-го тура между старой и новой командами.

Такие договоренности могут нарушать регламент Премьер-лиги на сезон 2020/21. Им предусмотрены ограничения только для арендованных игроков.

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