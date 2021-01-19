Первый тайм прошел под аккомпанемент преимущества "молотов", что превратилось в взятие ворот на последних секундах первого тайма. Это Боуэн грудью замкнул мощную подачу на ближнюю штангу. Сразу после перерыва "дрозды" возобновили преимущество дальним ударом в исполнении Перрейры.

Ярмоленко ассистом спас победу Вест Хэма над Вест Бромвичем – конкурент Андрея тоже отличился

Уже через несколько минут в игре появился Андрей Ярмоленко, который помог Вест Хэму одержать победу. Украинец сбросил круглого на Антонио, англичанин расстрелял ворота. Для нашего хавбека этот ассист стал дебютным в текущем сезоне АПЛ. За несколько минут Ярмоленко мог забивать и сам, но пробил в голкипера. 2:1 – Вест Хэм поднялся на 7 место, Вест Бромвич остался предпоследним.