Вест Хэм перед домашним матчем против Вест Бромвича мог сравниться очками с Эвертоном, который держался на шестой позиции, и приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние двух очков. Конечно, о таких высоких целях "молотобойцы" пока не думают, но в борьбе за Лигу Европы победа над Альбионом помогла бы – благо, "дрозды" шли на предпоследней строчке. Три дня назад подопечные Сэма Аллердайса прервали 8-матчевую безвыигрышную серию, но до этого они вылетели из Кубка от Блэкпула. Словом, фаворит встречи был очевиден. Несмотря на этот факт, Дэвид Мойес оставил Андрея Ярмоленко в запасе.

Мойес опроверг близкий уход лидера Вест Хэма

Первый тайм встречи прошёл при полном преимуществе хозяев. У Вест Брома можно вспомнить только одну перспективную атаку, которую Перрейра завершил ударом с дистанции в небо. Вест Хэм же провел семь выстрелов по воротам, едва не открыв счёт уже на 7-й минуте после подачи с углового – Доусон пробил в правый угол, но мяч пролетел рядом со штангой. В середине тайма "хаммерс" провели ряд ударов с дистанции, один из которых рикошетом прошел недалеко от левого нижнего угла, но открыть счёт удалось только в компенсированное время – это Боуэн (конкурент Ярмоленко) грудью замкнул мощную подачу Цоуфала на ближнюю штангу. 1:0!

Начало второго тайма шокировало Вест Хэм мощным ударом Перрейры из-за пределов штрафной в дальний угол – 1:1! Лондонцы ответили двумя выстрелами Райса из неудобных позиций и накрытым ударом Лансини из центра штрафной на 58-й минуте, но в целом атаки хозяев выглядели бледно. На 62-й Дэвид Мойес освежил нападение, бросив в бой Форналса и Ярмоленко – и уже через три минуты Андрей принёс "молотобойцам" успех, открывшись на дальней штанге и сбросив подачу Кресвелла под удар Антонио метров с десяти. 1:1! Через минуту украинец ворвался в штрафную с правого фланга и пробил по воротам с левой, но мяч полетел точно в руки голкипера.

Последняя четверть встречи оказалась не очень интересной. У Вест Хэма были два дальних удара Райса мимо, а у Вест Брома был неточный выстрел Перрейры и атака с ударом Галлахера метров с 20-ти – прямо в руки Фабиански. Только на 89-й минуте "дрозды" создали настоящий голевой момент – это Ферлонг замыкал прострел на "11 метров" ударом мимо левой штанги. Вот, в принципе, и всё, что создали команды. Финальный свисток зафиксировал победу "хаммерс". Ярмоленко завершил поединок с хорошей статистикой передач и высокой оценкой на Sofascore, но после своего удара в середине тайма почти ничем и не запомнился.

Таким образом, Вест Хэм набрал 32 очка, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Вест Бромвич с 11 зачётными баллами остался на предпоследней строчке.

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