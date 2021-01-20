Досвідчений шотландець пропустив очне протистояння лондонців із "дроздами" через угоду між клубами, повідомляє Sky Sports.

Перший асист Ярмоленка в сезоні АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Вест Бромвіч – 2:1

АПЛ зацікавилася трансфером Снодграса після заяви керманича ВБА Сема Еллардайса. Біг Сем розповів, що відсутність хавбека в заявці на поєдинок проти Вест Хема стала наслідком домовленості. Мовляв, угода про трансфер стала можливою лише після включення в контракт пункту про неучасть Снодграса в матчі 18-го туру між старою і новою командами.

Такі домовленості можуть порушувати регламент Прем'єр-ліги на сезон 2020/21. Ним передбачені обмеження лише для орендованих гравців.

Ярмоленко асистом врятував перемогу Вест Хема над Вест Бромвічем – конкурент Андрія також відзначився