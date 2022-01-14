Вест Хэм не дает даже призрачной надежды на трансфер Деклана Райса в январе.

"Молоты" продадут финалиста Евро только за самые большие деньги в истории футбола – 200 млн фунтов (240 млн евро), сообщает TalkSport.

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Минувшим летом Райс отказался подписывать новый контракт с Вест Хэмом, но действующий рассчитан еще до 2024 года. Лондонцы постараются подольше удерживать хавбека, выбивая из покупателей астрономические суммы. Претендентами на 22-летнего игрока считаются Челси и МЮ, но вряд ли даже они насмелятся вести переговоры зимой.

Добавим, что в текущем сезоне Райс провел 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.

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