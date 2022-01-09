Состоялась жеребьевка следующего раунда Кубка Англии 2021/22. Команды украинцев и другие клубы получили оппонентов.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко в 1/16 финала сойдется с представителем низшей лиги Киддерминстер Гарриерз, а Манчестер Сити Александра Зинченко – с Фулхэмом. Эвертону Виталия Миколенко повезло меньше – в соперниках Брентфорд из АПЛ.

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Челси будет противостоять Плимуту, Ливерпуль будет играть против Кардиффа, с Мидлсбро встретится победитель пары Манчестер Юнайтед – Астон Вилла, а Лестер сразится с триумфатором матча Ноттингем Форест – Арсенал.

Все пары 1/16 финала Кубка Англии:

Заметим, что одноматчевые противостояния этого этапа будут проходить в течение 4-7 февраля. Действующим триумфатором является Лестер.

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