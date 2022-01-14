Вест Хем не дає навіть примарної надії на здійснення трансферу Деклана Райса у січні.

"Молоти" продадуть фіналіста Євро лише за найбільші гроші в історії футболу – 200 млн фунтів (240 млн євро), повідомляє TalkSport.

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Минулого літа Райс відмовився підписувати новий контракт з Вест Хемом, але чинний розрахований ще до 2024 року. Лондонці постараються якомога довше утримувати хавбека, вибиваючи з покупців астрономічні суми. Претендентами на 22-річного гравця вважаються Челсі та МЮ, але навряд навіть вони наважаться вести переговори взимку.

Додамо, що у поточному сезоні Райс провів 26 матчів, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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