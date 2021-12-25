"Молоты" заинтересованы в услугах атакующего полузащитника Реала Сосьедад Аднана Янузая, утверждает Calciomercato. Его основная позиция – правый вингер, где у Вест Хэма уже есть Джаред Боуэн и Андрей Ярмоленко.

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Контракт 26-летнего бельгийца с басками истекает летом 2022 года. Если в ближайшее время Сосьедад не договорится с Аднаном о новом контракте, то в январе может продать его, чтобы не отпускать бесплатно следующим летом. Игроком также интересуется Барселона.

Отметим, что Янузай уже имеет опыт выступлений в АПЛ – за Манчестер Юнайтед и Сандерленд. В нынешнем сезоне Янузай на клубном уровне провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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