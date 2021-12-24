Как известно, контракт Андрея Ярмоленко с Вест Хэмом истекает летом 2022 года. СМИ каждый день находят для 32-летнего украинца все новые команды и намекают, что уже в январе он может сменить клубную прописку.

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По сообщению Evening Standard, лондонцы не прочь продать нашего легионера зимой, однако понимают, что не смогут получить за него приличные деньги. Поэтому в клубе существует альтернативный вариант – Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы (Вест Хэм вышел из группы с первой строчки, опередив загребское Динамо, Рапид и Генк и весной сыграет в 1/8 финала турнира).

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за лондонцев 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи (в Лиге Европы у украинца гол+пас в 5-ти поединках). Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 3,5 млн евро.

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