"Молоти" зацікавлені у послугах атакувального півзахисника Реала Сосьєдад Аднана Янузая, стверджує Calciomercato. Його основна позиція – правий вінгер, де у Вест Хема вже є Джаред Боуен та Андрій Ярмоленко.

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Контракт 26-річного бельгійця з басками спливає влітку 2022 року. Якщо найближчим часом Сосьєдад не домовиться з Аднаном про новий контракт, то в січні може продати його, щоб не відпускати безкоштовно наступного літа. Гравцем також цікавиться Барселона.

Зазначимо, що Янузай вже має досвід виступів в АПЛ – за Манчестер Юнайтед та Сандерленд. У нинішньому сезоні Янузай на клубному рівні провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

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