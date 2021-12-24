Ще кілька років тому Хашім Мастур, який народився в Реджіо-Емілії в сім'ї переселенців із Марокко, вважався грандіозним талантом з великим майбутнім. У далекому 2003-му тоді 5-річного хлопчака активно заманювали в академію Інтера, за який він навіть зіграв кілька товариських матчів. Зрештою, він таки опинився в Мілані, але не в таборі "нерадзуррі". У 2012-му боротьбу за Хашіма Мастура виграв Мілан – "россонері" заплатили Реджані 500 тисяч євро (Transfermarkt взагалі вказує суму більше двох мільйонів). Начебто сам легендарний Арріго Саккі порадив Мілану звернути увагу на обдарованого гравця.

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Тоді здавалося, що Мілан зірвав джек-пот, адже за атакувальним хавом полювали й інші гранди Європи – Манчестер Сіті, Арсенал, Барселона, Реал і Ювентус. Італійський марокканець вважався чи не головним юним талантом світу, а відео з його трюками набирали мільйони переглядів на YouTube. Деякі ролики дійсно були доволі крутими – Мастур ефектно жонглював як великими, як і малими м'ячами, а іноді навіть фруктами. Піар зробив свою справу – виявилося, що Мілан підписав не так футболіста, як фрістайлера та інтернет-героя.

У підсумку саме популярність і занапастила кар'єру Мастура, який більше був зайнятий своїми сторінками в соцмережах, зйомками у відео та іміджем, відвідуючи найвідоміші салони столиці моди.

"Мої сильні сторони? Контроль м'яча і техніка. Мені вдаються такі речі, яких не вміють робити футболісти мого віку", – без зайвої скромності заявив новачок Мілана незадовго після підписання контракту. Так, його техніці і вмінню виконувати ефектні трюки з м'ячем дійсно можна позаздрити, але хіба ж це головні речі для професіонального футболіста? А от з ігровою дисципліною і адекватним сприйняттям реальності Мастур мав серйозні проблеми.

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Підліток не витримав шаленої уваги, яка звалилася на його голову. Сотні тисяч підписників у соцмережах, зйомка з Неймаром у проекті Red Bull – від такого "попливе" чи не кожен 15-річний хлопчак. "Поплив" і наш герой, якщо його доречно так називати. У той час, поки його однолітки формували психологічну особистість, Хашім ловив хайп від власної популярності, думаючи, що він дійсно особливий.

Мастур так і не заграв у Мілані, хоча ще в 2015-му дебютував у збірній Марокко, вийшовши на одну хвилину в матчі проти Лівії під культовим 10-м номером. Марокканці, по суті, вихопили таланта з-під носа у Італії, за збірні різних вікових категорій якої Хашім виступав раніше. Цікаво, що та гра так і залишилася для нього єдиною у футболці національної команди. На той момент Мастуру було 16 років та 363 дні.

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У сезоні 2013/14 марокканець все ж міг дебютувати за першу команду Мілана. Кларенс Зеєдорф – тодішній наставник "россонері" – включив хавбека у заявку на останній поєдинок чемпіонату проти Сассуоло. Мілан виграв 2:1, але 98-й номер на полі так і не з'явився. Зрештою, за першу команду Хашім так і не зіграв. Зеєдорф покинув посаду головного тренера Мілана, а його наступники шансів марокканцю не дали. Не в останню чергу через його спосіб життя – Мастур і надалі думав про трюки та відосики більше, ніж про футбол.

На фоні цього у марокканця навіть виник конфлікт із Дженнаро Гаттузо, який погрожував вибити зуби підопічному за його ставлення до гри. Хавбеку не допомогли навіть оренди у Малагу (5 зіграних хвилин у Прімері, зате дебют на професіональному рівні!) та Зволле (цілих 5 матчів в Ередивізі) – там все ще перспективний півзахисник теж не вразив. Зрештою, влітку 2018-го Мастур став вільним агентом. Вечері з Берлусконі та Галліані, статус одного з найперспективніших у світі залишилися в минулому. Ілюзії, якщо вони ще були, розвіялися остаточно.

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Після кількох місяців пошуків нового клубу марокканець переїхав у Грецію, де підписав контракт з Ламією із зарплатою 200 тисяч євро і перетнувся з українцем Євгеном Будніком, який нині виступає за львівські Карпати. Зіграв цілих 6 матчів і навіть віддав 1 асист, але вже у березні 2019-го достроково розірвав контракт і отримав статус вільного агента. Мастур залишив Елладу не без скандалу – батько гравця заявив, що той отримав травму, яку проігнорували в клубі. Як наслідок, Хашім змушений був лікуватися в Італії начебто за власний кошт. Проте далі слів справа не пішла – обійшлося без судових позовів та подальших взаємних звинувачень.

Минуло ще півроку, і в кар'єрі марокканця намалювався новий клуб. Реджина, яка загрузла в Серії С, запропонувала контракт майстру дриблінгу, який так і не розкрився на дорослому рівні. У складі калабрійців хавбек провів 12 матчів (у всіх виходив на заміну), встановивши особистий рекорд на професіональному рівні і піднявшись з командою в Серію Б. Однак, це не врятувало Мастура від чергової оренди – цього разу в Карпі.

Нарешті, 24 січня 2021-го, настав історичний момент – перший гол на професіональному рівні (у третьому дивізіоні Італії) колись неймовірного таланта і зірки YouTube. Перший гол у 22 роки – хто б міг подумати про це в момент переходу Мастура в Мілан!

Вже влітку 2021-го термін оренди завершився, а півзахисник повернувся в Реджину. Повернувся, щоб знову піти – у липні Хашім Мастур став вільним агентом і досі перебуває без клубу. За весь час виступів на професіональному рівні (включно з молодіжками), марокканець зіграв менше трьох тисяч хвилин. Навіть умовний Андрій Ярмоленко за один сезон в Динамо мав більше ігрового часу.

"Ажіотаж навколо моєї персони зробив свою справу. У мені бачили не так футболіста, як піар і можливість заробити. Спортивний інтерес та мій розвиток відійшли на другий план. Це погіршило мій прогрес, бо я просто хотів грати. На жаль, часу на футбольному полі я майже не отримував. Якби можна було повернути час назад, то я б перейшов у Аякс чи інший менш статусний клуб. Це дало б більше можливостей для розвитку і не призвело б до надмірної уваги", – зізнався Мастур, який запізно зрозумів, що проблема полягала, насамперед, у ньому. Можливо, дійсно щось та й усвідомив, адже пафосних фото в Instagram останнім часом стало значно менше.

Зірка YouTube так і не зумів оговтатися від популярності та грошей, які звалилися йому на голову. Замість роботи над собою, тренувань і вдосконалення він думав, насамперед, про популярність та красиве життя. Яскравий приклад для багатьох молодих українських юнаків, як не потрібно робити, якщо хочеш чогось досягти у футболі.

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Зараз Хашіму Мастуру лише 23 роки і професіональним футболістом він, по суті, так і не став. Це якоюсь мірою нагадує дитячі ігри – коли діти уявляють себе лікарями, вчителями, пожежниками тощо. Однак з піаром у марокканця і зараз повний порядок – півмільйона підписників в Instagram, 900 тисяч прихильників у Facebook і більше 80-ти тисяч у Twitter. Непогано, як для хлопчака, який так і не заграв на високому рівні, а у професіональній кар'єрі забив аж один гол.

Массіміліано Аллегрі називав Мастура гібридом Кака, Балотеллі та Робінью – це було у ще у 2013 році і вважалося компліментом. Колись йому видавали неймовірні аванси, але замість кар'єри на топ-рівні Мастур впав на самісіньке футбольне дно. На жаль, діамант виявився бракованим. Спокуси у вигляді багатого життя та навколофутбольна слава у підсумку взяли гору.

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