Вест Хэм хочет подписать Манджукича зимой – хорват не попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может стать партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме следующей зимы.

Вест Хэм нацелился на приобретение форварда Ювентуса Марио Манджукича в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Чичарито стал игроком Севильи

По информации источника, трансфер Манджукича "молотобойцы" оценивают в 10 млн евро. В лице хорвата они видят замену для Чичарито, который в последние дни летнего трансферного окна перебрался в Севилью.

Напомним, что Манджукич не попал в заявку Ювентуса на групповой этап Лиги чемпионов. Летом предметный интерес к форварду проявляли Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Также сообщалось, что туринцы намерены продать Манджукича в зимнее трансферное окно. Действующий контракт хорвата с Ювентусом рассчитан до 2021 года.

Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в Европу