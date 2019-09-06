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Вест Хэм хочет подписать Манджукича зимой – хорват не попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

09:13 35 Читати українською
Вест Хэм хочет подписать Манджукича зимой – хорват не попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов
Марио Манджукич / Reuters

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может стать партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме следующей зимы.

Вест Хэм нацелился на приобретение форварда Ювентуса Марио Манджукича в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, трансфер Манджукича "молотобойцы" оценивают в 10 млн евро. В лице хорвата они видят замену для Чичарито, который в последние дни летнего трансферного окна перебрался в Севилью.

Напомним, что Манджукич не попал в заявку Ювентуса на групповой этап Лиги чемпионов. Летом предметный интерес к форварду проявляли Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Также сообщалось, что туринцы намерены продать Манджукича в зимнее трансферное окно. Действующий контракт хорвата с Ювентусом рассчитан до 2021 года.

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