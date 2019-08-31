Вест Хэм одержал вторую подряд победу – Ярмоленко забил блестящий гол и стал одним из лучших в матче АПЛ

Вест Хэм победил Норвич 2:0 в 4-м туре АПЛ. Андрей Ярмоленко попытается помочь своей команде продолжить победное шествие. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Норвич на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. "Молоты" в последний раз проигрывали "канарейкам" далеких 30 лет назад, когда еще даже АПЛ не существовало. Андрей Ярмоленко второй раз подряд выходит в стартовом составе лондонского клуба. Вест Хэм набирает ход после разгромного поражения от Ман Сити на старте – 4 очка на выезде стали неплохим результатом перед возвращением домой. Норвич победил только Ньюкасл и проиграл Ливерпулю и Челси. Среди недели команда Пеллегрини прошла дальше в Кубке Лиги. В свою очередь "желто-зеленые" вылетели из турнира.

Вест Хэм – Норвич: онлайн-трансляция матча АПЛ при участии Ярмоленко

Хозяева откровенно провально начали. Норвич контролировал мяч под 70%, а большинство атак проходили по флангу Ярмоленко, который беспомощно выглядел в попытках отбора и никак не заострял впереди. Первая толковая атака завершилась переводом Андерсона через Лансини на украинца, но тот далеко отпустил от себя снаряд, обыгрывая соперников, и попытался выпросить пенальти картинным падением. Впрочем, у экс-динамовца вышел хотя бы ключевой пас на партнера, удар которого заблокировали.

Интересно, что Андрей перешел на позицию в центр атаки и начал действовать ближе к левому флангу. Именно из центральной зоны Ярмола, подхватив скидку пяткой от Алле, отдавал классный пас на ход Андерсону. Фелипе ворвался во вратарскую, однако перетянул с ударом и позволил его заблокировать. Игрок сборной Украины снова обыгрался с 40-миллионным новичком и упал в штрафной, выпрашивая пенальти. Арбитр Пол Тирни и здесь развел руками.

Ярмоленко как-то по-детски потерял мяч, пытаясь обыграть оппонента, однако Вест Хэм перехватил и начал новую атаку. Масуаку сыграл в стеночку с Андерсоном, прошел по левому флангу и выдал кросс на Алле. Экс-форвард Айнтрахта замкнул – рекордный трансфер в истории "молотов" снова отрабатывает потраченные на себя деньги. Норвич теряет супершанс сравнять. Пас из глубины на фланг, Ааронс проходит справа и навешивает, а Кантуэлл не попадает в пустые ворота.

Ярмоленко едва не выцарапал круглого в чужой штрафной и в третий раз там просто упал, пролежав некоторое время на газоне. Похоже, ничего серьезного. Андерсон классно обыгрывает соперника на левом фланге, но партнеры слишком медленно и не туда открываются. Получает и украинец заслуженные претензии в свой адрес. Неточные передачи игроков Вест Хэма загубили уже не одну перспективную атаку. Ярмоленко падает в украинском стиле слишком часто, и это уже начинает раздражать судью, который дает играть. Андрей оживленно спорит с Тирни, но рефери неумолим.

#WHUNOR Every time Yarmolenko gets in the box: pic.twitter.com/pyM8mdaYSf — Andrew Avery (@chalk_ninja) August 31, 2019

Фанаты также иронизируют над падениями бывшего вингера Динамо и Боруссии Д. Каждый раз, когда он оказывается в штрафной, просто заваливается на землю, словно замученный парами студент. Никто больше украинца не создал острых моментов (2) за первые 45 минут, но в остальном его игра вызывает огромные вопросы. Худший балл среди футболистов Вест Хэма по версии Whoscored – неважно выглядел в отборе и вообще единоборствах. Кроме этого, Ярмоленко отсутствует в плане ударов, обводок, фланговых проходов с передачами в штрафную и темпа.

Кантуэлл пробил в перекладину, но его поймали в офсайд. Ярмоленко попадает в штангу классным ударом с лета, но не прошло и минуты, как Андрей таки забил. Украинец сам прошел по правому флангу, отдал в штрафную и подхватил отскок, тут же пробив без раздумий. Хороший получился гол! BBC назвал в Твиттере взятие ворот от нашего вингера просто блестящим. Последний раз Ярмола отмечался забитым мячом еще 16 сентября 2018 года!