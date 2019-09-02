Чичарито стал игроком Севильи

Вест Хэм отпустил нападающего сборной Мексики в испанский чемпионат.

Севилья согласовала трансфер Хавьера Чичарито, информирует официальный сайт андалусийцев.

Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в первую шестерку АПЛ

Нападающий подписал с испанским клубом контракт сроком на три года, сумма трансфера не сообщается. В прошлом сезоне Чичарито сыграл за Вест Хэм 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

ПСЖ арендовал Рико у Севильи

Уже экс-партнер Андрея Ярмоленко защищал цвета таких европейских клубов как Манчестер Юнайтед, Реал и Байер.