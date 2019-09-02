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Чичарито стал игроком Севильи

13:52 73 Читати українською
Чичарито стал игроком Севильи
Хавьер Чичарито / Сайт Севильи

Вест Хэм отпустил нападающего сборной Мексики в испанский чемпионат.

Севилья согласовала трансфер Хавьера Чичарито, информирует официальный сайт андалусийцев.

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Нападающий подписал с испанским клубом контракт сроком на три года, сумма трансфера не сообщается. В прошлом сезоне Чичарито сыграл за Вест Хэм 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Уже экс-партнер Андрея Ярмоленко защищал цвета таких европейских клубов как Манчестер Юнайтед, Реал и Байер.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Вест Хэм Вест Хэм Севилья Севилья Англия Испания Хавьер Чичарито Хавьер Чичарито
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