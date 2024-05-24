Экс-звезда Динамо вернется в родной клуб – он уже попрощался с чемпионом
Защитник Црвены Звезды Александар Драгович проведет следующий сезон в родной для себя Австрии.
Драгович переберется в венскую Аустрию будущим летом, сообщает Sportal. Игра против Чукарички станет последней для Александара в составе Црвены Звезды.
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Бывший защитник Динамо уже попрощался с чемпионом Сербии, цвета которого защищал в течение последних трех лет. "Спасибо Црвене Звезде за исключительное предложение и за все, что она мне дала. Мне очень тяжело, но я принял решение вместе с семьей вернуться в Австрию".
К слову, Драгович в этом сезоне сыграл в 39 матчах за Црвену Звезду, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста. С 2013-го по 2016-й годы центрбек защищал цвета киевского Динамо – 109 поединков, 2 гола и 2 ассиста. А в Аустрии Драгович делал свои первые шаги в футболе с 2005-го по 2011-й годы.
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