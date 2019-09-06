Вест Хем хоче підписати Манджукіча взимку – хорват не потрапив до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч може стати партнером Андрія Ярмоленка у Вест Хемі наступної зими.

Вест Хем націлився на придбання форварда Ювентуса Маріо Манджукич в зимове трансферне вікно, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, трансфер Манджукіча "молотобойці" оцінюють у 10 млн євро. В особі хорвата вони бачать заміну для Чічаріто, який в останні дні літнього трансферного вікна перебрався до Севільї.

Нагадаємо, що Манджукіч не потрапив до заявки Ювентуса на груповий етап Ліги чемпіонів. Влітку предметний інтерес до форварда проявляли Манчестер Юнайтед і ПСЖ. Також повідомлялося, що туринці мають намір продати Манджукіча в зимове трансферне вікно. Діючий контракт хорвата з Ювентусом розрахований до 2021 року.

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