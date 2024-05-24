"Я не знал никого другого, кроме него, поэтому будет странно, когда он уйдет. Я не хочу слишком много об этом думать. Я хочу наслаждаться тем, что мы делаем с ним сейчас. Лучший совет, который он дал мне в этом сезоне, был просто "не пытаться быть Филом Фоденом в каждом действии", и я чувствую, что этот совет действительно прошел долгий путь.

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Я уже давно работаю здесь с тренером. И я думаю, что сейчас пришло время для меня сделать шаг вперед и попробовать стать человеком, который будет забивать голы. Я знал, на что я способен в этом сезоне, и очень приятно сказать, что у меня был хороший сезон, и я хочу его продолжить", – цитирует Фодена BBC.

Важно отметить, что после того, как Хосеп Гвардиола привел Ман Сити к рекордному четвертому подряд чемпионскому титулу АПЛ, он поднял вопрос о том, что он может уйти из клуба, когда его контракт закончится в конце следующего сезона.

К слову, этом сезоне Фоден провел за Манчестер Сити 52 матча, забил 27 голов и отдал 11 ассистов. Также 23-летний футболист стал лучшим игроком сезона АПЛ.

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