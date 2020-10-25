"Выход Зинченко на замену? Нам нужен был левша на левом фланге, а на правом – правша. Это было вызвано тем, что с левого фланга мы входим внутрь, а справа мы имели проблемы с потерями мяча, и нам нужно было больше играть слева.

Противостояние Ярмоленко и Зинченко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Замена Уокера? Он был истощен. Кайл сыграл каждую минуту за Манчестер Сити и за сборную Англии в этом сезоне. Он обессилен. Я не думаю, что он пропустит матч с Марселем, завтра мы восстановимся, поедем во Францию и посмотрим, как игроки себя чувствуют", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Вест Хэм удержал ничью в матче с Манчестер Сити (1:1). Интересно, что обе команды имеют в активе по 8 очков и расположились в середине турнирной таблицы (хотя "горожане" имеют игру в запасе).

Вест Хэм удержал ничью с Ман Сити – Ярмоленко сыграл тайм между блеском и нищетой, Зинченко "охладил" фланг Гвардиолы