"Вихід Зінченка на заміну? Нам потрібен був шульга на лівому фланзі, а на правому – правша. Це було спричинено тим, що з лівого флангу ми входимо всередину, а праворуч ми мали проблеми із втратами м’яча, і нам потрібно було більше грати ліворуч.

Протистояння Ярмоленка та Зінченка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 1:1

Заміна Вокера? Він був виснажений. Кайл відіграв кожну хвилину за Манчестер Сіті та за збірну Англії цього сезону. Він знесилений. Я не думаю, що він пропустить матч із Марселем, завтра ми відновимося, поїдемо до Франції і подивимося, як гравці себе почувають", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Нагадаємо, Вест Хем втримав нічию у матчі з Манчестер Сіті (1:1). Цікаво, що обидві команди мають в активі по 8 очок та розташувались у середині турнірної таблиці (хоча "містяни" мають гру в запасі).

Вест Хем втримав нічию із Ман Сіті – Ярмоленко відіграв тайм між блиском і злиднями, Зінченко "охолодив" фланг Гвардіоли