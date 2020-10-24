Вест Хэм и Манчестер Сити не смогли выявить сильнейшего в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Манчестер Сити на "Футбол 24".

Манчестер Сити традиционно захватил контроль над мячом, однако это не приводило к опасным моментам у ворот Фабиански. При этом, Вест Хэм пытался и выходить в атаку и вышел вперед ближе к завершению первой половины, когда Антонио ударом через себя замкнул подачу Цоуфала.

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Во второй половине Гвардиола выпустил Фодена вместо Агуэро и Фил сразу выровнял положение. После гола на поле появился Ярмоленко, а на 78 минуте Зинченко впервые в сезоне вышел в составе Манчестер Сити, однако ни украинцы, ни их партнеры больше не забивали в этом поединке.

Напомним, Вест Хэм удержал ничью в матче с Манчестер Сити (1:1). Интересно, что обе команды имеют в активе по 8 очков и расположились в середине турнирной таблицы (хотя "горожане" имеют игру в запасе).

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