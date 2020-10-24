Со стартовых минут "горожане" прогнозируемо взяли мяч под свой контроль. Правда, самоцелью гостей выглядело именно владение территорией. В свою очередь к обострениям у ворот Фабиански подопечные Гвардиолы доводили дело редко. В частности, безадресными были фланговые прострелы Сити, а стандарты становились легкой добычей обороны Вест Хэма.

Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – украинцы начинают в запасе

Юнайтед осмелел ближе к середине тайма. Первым о себе напомнил Боуэн – конкурент Ярмоленко за место в основе попытался войти в штрафную "горожан", но Канселу эту попытку заблокировал. Зато уже следующая атака "молотков" стала результативной. Это Цоуфал получил мяч на правом фланге от Соучека и сразу навесил, а Майкл Антонио в одно касание исполнил бисиклету – 1:0!

Казалось, что пропущенный мяч наконец разбудит вице-чемпиона Англии. Однако, Ман Сити продолжил "катать" мяч в центре поля, набивая количество передач. В какой-то момент по количеству выполненных пасов "горожане" опережали хозяев в три раза, однако счет на табло оставался тем же. Перед перерывом манкунианцы переключились на дальние удары, но ни один из выстрелов не стал серьезной проблемой для Фабиански.

В паузе Гвардиола сделал неочевидный шаг – снял инертного Агуэро и выпустил Фодена. Джокер отплатил коучу за доверие уже через 6 минут. Вест Хэм закрылся на своей половине, но упустил фланговый выпад Канселу. Португалец сбежал от Цоуфала и отпасовал на Фодена, а Фил вторым касанием огорчил голкипера – 1:1.

Сразу после гола на поле появился Ярмоленко, заменив травмированного Антонио. Мойес пошел на тактические изменения – украинец ушел на правый фланг, а Боуэн начал играть центрфорварда. Выход звезды сборной Украины привел к серьезным проблемам "молотков". Канселу начал регулярно разрывать край Ярмоленко-Цоуфала и постоянно нагнетал ситуацию у ворот Фабиански.

Первую скрипку в атаках Сити играл Фоден, но с его ударами и выстрелом Уокера со средней дистанции кипер Юнайтед справился. Еще несколько раз "горожане" пробили мимо ворот. Впоследствии Гвардиола бросил в бой свой главный актив – де Брюйне – бельгиец несколько раз заострял впереди, но не хватало взаимопонимания с партнерами. Вышел и Александр Зинченко, "передвинув" Канселу на правый фланг, чтобы начать дуэль с соотечественником. Но испанский тренер "горожан" таким решением переиграл себя: активность левого края ощутимо упала, а на правом – не добавилась.

Более того, на 84-й наказать Сити мог Ярмоленко. Вингер пасом с собственной половины вывел Форналса на свидание с Эдерсоном, но испанец не поверил своему счастью и пробил в руки бразильском голкиперу. Зато гости свой главный момент упустили несколько минут спустя – Стерлинг вырвался на свидание с Фабиански, но не смог переиграть поляка в ближнем бою. А уже в добавленное арбитром время его "подвиг" повторил и Марез, когда затянул с ударом и слишком сблизился с вратарем.

В конце концов, нервный поединок завершился боевой ничьей 1:1. В свою очередь игра украинцев в очередной раз доказала, что начинают поединки своих команд на скамейке запасных они не зря.