Вест Бромвич на своем официальном сайте сообщил о переходе Энди Кэрролла на правах свободного агента.

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Соглашение с английским нападающим рассчитано на полгода. Кэрролл может дебютировать за "дроздов" уже завтра, 29 января, в игре с Миллуоллом.

Последним его клубом был Рединг, из которого Энди ушел в ноябре. За свою карьеру форвард успел поиграть за Ньюкасл, Престон, Ливерпуль и Вест Хэм, а также сыграл девять матчей за сборную Англии, в которых дважды забил.

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