Вест Бромвіч на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Енді Керрола на правах вільного агента.

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Угода з англійським нападником розрахована на півроку. Керрол може дебютувати за "дроздів" вже завтра, 29 січня, у грі з Міллуоллом.

Останнім його клубом був Редінг, з якого Енді пішов у листопаді. За свою кар'єру форвард встиг пограти за Ньюкасл, Престон, Ліверпуль та Вест Хем, а також зіграв 9 матчів за збірну Англії, в яких двічі забив.

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