"Я верю, что когда-нибудь буду тренером уровня Премьер-лиги, и я верю, что готов к этому на 100 процентов. Если в будущем это получится сделать с Эвертоном, то было бы просто замечательно. Но сейчас у меня работа в Дерби Каунти, и это очень важно для меня.

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Конечно, я хорошо подумал, прежде чем принять решение. Они связались с моим агентом, а тот передал администрации Дерби. Решение далось мне очень тяжело", – приводит слова Руни Sky Sports.

Источник добавляет, что у Эвертона остались 3 реальных кандидата на тренерское кресло – Фрэнк Лэмпард, Витор Перейра или Данкан Фергюсон, который сейчас исполняет обязанности временного. В ближайшее время владелец клуба Фархад Мошири вылетит в Англию и сделает окончательный выбор.

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