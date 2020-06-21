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Вертонген получил предложение от Ромы, – журналист

10:57 - Читати українською
Вертонген получил предложение от Ромы, – журналист
Ян Вертонген / Reuters

Защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген в ближайшее трансферное окно может оказаться в составе итальянской Ромы.

"Волки" вышли на ветерана с конкретным предложением. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Тоттенхэм не имеет шансов удержать Вертонгена – у лидера "шпор" есть несколько вариантов продолжения карьеры

Вертонген может подписать 2-летний контракт с Ромой. Советник президента римлян Франко Бальдини якобы уже имел разговор с представителями защитника. На Апеннины 33-летний бельгиец может перебраться в статусе свободного агента, так как 30 июня завершает действие его контракт с Тоттенхэмом.

К слову, в нынешнем сезоне Ян Вертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Цвета лондонцев он защищает с 2012-го.

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