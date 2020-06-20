Тоттенхэм не удержал победу над Манчестер Юнайтед – эффективное возвращение Погба, VAR спасает Моуринью

Тоттенхэм не удержал победу над Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок 30-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед начался в 22:15 по киевскому времени. Телетрансляция состоялась на телеканале "Setanta Sport", текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Для главного тренера хозяев Жозе Моуринью АПЛ вернулась жарким матчем. В гости к Тоттенхэму пожаловала бывшая команда португальца – Манчестер Юнайтед. Перца противостоянию придавал тот факт, что оба соперника ведут непосредственную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. "Шпорам" обязательно нужно было побеждать, ведь Юнайтед, который до матча занимал пятую строчку, и так опережал лондонцев на четыре очка, а поражение команды Моуринью фактически означало для нее прощание с мечтами о ЛЧ. Челси, который сейчас четвертый, свой матч 30-го тура проведет позже и теоретически имел шансы увеличить отрыв от Тоттенхэма до 10 пунктов. Манчестер Юнайтед тоже не хотел давать подопечным Фрэнка Лэмпарда еще большую фору, поэтому ничья выглядела негативным результатом для обеих команд.

Со стартовым свистком Манчестер Юнайтед продемонстрировал, что именно он будет диктовать условия на поле. "Дьяволы" применяли высокий прессинг, единственным выходом из-под которого для хозяев часто становились исключительно длинные передачи вперед, но и подборы гости собирали так же активно. После 10-й минуты Тоттенхэму удалось не надолго закрепиться на половине МЮ, но длительная атака завершилась несложным ударом Сона, с которым легко справился Де Хеа.

Было заметно, что Моуринью не собирался рисковать. "Шпоры" давали своим соперникам беспрепятственно начинать свои атаки, но уже в середине поля их ждал прочный защитный блок, который заставлял Манчестер Юнайтед больше атаковать флангами. Выделялся активностью Бруну Фернандеш, которому активно помогали Джеймс и Мактоминай. Перед перерывом на водопой испытал удачу Фред – удар издали стал легкой добычей для Льориса. После паузы команды будто поменялись ролями. Теперь уже Тоттенхэм больше владел инициативой и довольно быстро вышел вперед. Льорис вынес мяч вперед, где игроки Юнайтед подарили его Бергвейну. Стевен легко убежал от трех соперников и нанес удар в ближний угол. Сфера летела прямо в руки Де Хеа, однако испанец умудрился не справиться с угрозой – 1:0 на 27-й минуте.

Манчестер Юнайтед ответил ударом Рашфорда (без проблем для Льориса), но сразу же мог пропустить во второй раз. Снова в центре внимания оказался Бергвейн. Голландец получил мяч в зоне правого полуфланга и навесил на Сона – кореец метил в дальнюю девятку, но здесь Де Хеа спас свою команду, переведя мяч на угловой. После этого Тоттенхэм снова "сел" на свою половину, больше оглядываясь на свои ворота, чем думая о нападении. У МЮ возникали трудности с преодолением такой обороны, хотя все тот же Рашфорд мог сравнять счет, но замешкался с ударом. Как итог, к концу первого тайма рисунок игры так и не изменился, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Вторая половина стартовала атаками гостей. "Дьяволы" буквально зажали "шпор" в их штрафной, но никак не могли довести дело до решающего удара. Зато лондонцы организовали стремительную контратаку. Орье вырезал отличную диагональ на Винкса, Гарри на подступах к штрафной МЮ нашел Ламелу, однако аргентинец не сумел найти общий язык с Соном, упустив перспективный шанс забить. Юнайтед не замедлил с ответом – Рашфорд вывел на удар Фернандеша, который пробивал из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

Ближе к середине второго тайма Тоттенхэму удалось несколько успокоить ситуацию и переместить игру в середину поля. В общем команды порадовали высокой интенсивностью и скоростями. У гостей интересно взаимодействовали Кейн и Ламела. Харри часто уходил в глубину или на фланг, тогда как аргентинец оказывался на острие. Такие перестановки сбивали защитников МЮ с толку и приводили к появлению острых моментов у Тоттенхэма.

на 61-й минуте произошло возвращение Поля Погба. Француз, заменивший Фреда, в последний раз выходил на поле еще в декабре прошлого года, а сегодня едва ли не первым касанием мог забивать – удар заблокировали защитники. Чуть позже Фернандес выкатил мяч на линию вратарской, куда отрылся Мартиаль, однако Антони очень долго принимал решение. Уже через две минуты форвард мог реабилитироваться – мощный выстрел из района 11-метровой отметки в красивом прыжке парировал Льорис.

Очередная пауза, которую дал рефери, чтобы фуболисты смогли попить воды, снова сбила атакующий темп МЮ. С возобновлением игры Моуринью сделал две замены и это едва не дало результат – Ло Чельсо опасно навешивал во вратарскую, где Сиссоко уже был готов "заносить" мяч в сетку, но Де Хеа вовремя сыграл на выходе. Тоттенхэм заметно прибавил, полностью контролируя ситуацию на поле. Сульшер отреагировал двойной заменой, но успех пришел не оттуда. Погба заставил сфолить Дайера в собственной штрафной, а рефери поставил пенальти. Бруну Фернандеш четко исполнил приговор, разведя Льориса и мяч по разным углам.

Тоттенхэм побежал вырывать победу. Манчестер Юнайтед оказался к этому не готов – манкунианцы часто нарушали правила, что привело к ряду опасных стандартов, которыми, к слову, "шпоры" распорядились крайне неудачно. Зато хозяева могли и пропустить перед финальным свистком. Дайер столкнулся с Фернандешем, а рефери снова поставил пенальти, но на этот раз вмешался VAR, отменив предыдущее решение. Заметим, что нарушения действительно не было.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, которая не устроила ни одну из команд. Манчестер Юнайтед набрал 46 очков и остался пятым, у Тоттенхэма теперь 42 зачетных пункта и все та же восьмая строчка в турнирной таблице АПЛ.