Тоттенхэм не имеет шансов удержать Вертонгена – у лидера "шпор" есть несколько вариантов продолжения карьеры

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген намерен сменить клубную прописку по завершении текущего сезона.

Вертонген окончательно принял решение насчет ухода из Тоттенхэма, сообщает Evening Standard.

Вертонген может перебраться в Испанию

Отмечается, что защитник доиграет текущий сезон за "шпор" несмотря на завершение сделки, которая рассчитана до 30 июня, однако покинет клуб в трансферное окно. Добавляется, что Тоттенхэм уже смирился с потерей игрока и не будет пытаться предложить новый контракт.

К слову, Вертонген провел 26 поединков в текущем сезоне в составе лондонцев, отличившись 2 голами и ассистом. На игрока уже есть несколько претендентов, среди них Интер, Фиорентина, Рома и Валенсия с Бетисом.

Ліверпуль продумав трансфер гравця на 175 млн, на зірці ставили хрест – секретні матеріали, які зацінив би Лобановський