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Тоттенхэм не имеет шансов удержать Вертонгена – у лидера "шпор" есть несколько вариантов продолжения карьеры

22:07 22 Читати українською
Тоттенхэм не имеет шансов удержать Вертонгена – у лидера "шпор" есть несколько вариантов продолжения карьеры
Ян Вертонген / Reuters

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген намерен сменить клубную прописку по завершении текущего сезона.

Вертонген окончательно принял решение насчет ухода из Тоттенхэма, сообщает Evening Standard.

Вертонген может перебраться в Испанию

Отмечается, что защитник доиграет текущий сезон за "шпор" несмотря на завершение сделки, которая рассчитана до 30 июня, однако покинет клуб в трансферное окно. Добавляется, что Тоттенхэм уже смирился с потерей игрока и не будет пытаться предложить новый контракт.

К слову, Вертонген провел 26 поединков в текущем сезоне в составе лондонцев, отличившись 2 голами и ассистом. На игрока уже есть несколько претендентов, среди них Интер, Фиорентина, Рома и Валенсия с Бетисом.

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Теги
Трансферы Интер Интер Рома Рома Бетис Бетис Англия Ян Вертонген Ян Вертонген Валенсия Валенсия Тоттенхэм Тоттенхэм Фиорентина Фиорентина
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