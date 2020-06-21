Вертонген отримав пропозицію від Роми, – журналіст

Оборонець лондонського Тоттенхема Ян Вертонген у найближче трансферне вікно може опинитися у складі італійської Роми.

"Вовки" вийшли на ветерана з конкретною пропозицією. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Вертонген може підписати 2-річний контракт із Ромою. Радник президента римлян Франко Бальдіні нібито вже мав розмову з представниками гравця. На Апенніни 33-річний бельгієць може перебратися у статусі вільного агента, оскільки 30 червня завершує дію його контракт із Тоттенхемом.

До слова, в нинішньому сезоні Ян Вертонген провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Кольори лондонців він захищає з 2012-го.

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