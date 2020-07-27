Вертонген объявил об уходе из Тоттенхэма – на него претендует Манчестер Сити

"Мое время в клубе подходит к концу. Это печальный день по многим причинам. Я буду скучать по своим друзьям, персоналу, игре на новом удивительном стадионе и, конечно, фанатам", – написал Вертонген на своей странице в Твиттере.

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Напомним, контракт футболиста с клубом завершился и он получил статус свободного агента. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Игроком интересуется Манчестер Сити.

К слову, Вертонген перешел в Тоттенхэм летом 2012 года из Аякса. Сумма трансфера составила 12,5 млн евро. В составе английского клуба 33-летний бельгиец провел 315 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.

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