"Съест его заживо": баллы и сигналы за 2 недели до Реала – Зинченко получил разные вердикты от Гвардиолы, СМИ и фанов

Александр Зинченко вышел на замену в матче Манчестер Сити. Полузащитник сборной Украины вполне мог бы стать ассистентом во встрече на поле Уотфорда, который борется за выживание в АПЛ.

Зинченко вышел добивать Уотфорд, а после выхода украинца команда Гвардиолы забила финальный 4-й гол. Олекс в основном получил лучшие баллы среди резервистов, сыгравших в вечер вторника. Олекс создал 2 момента для удара партнерам, раскрывая зону на фланге и врываясь в штрафную. Отдал 19 точных передач в общей сложности, только дважды ошибившись (здесь лучший вместе с Эдерсоном) и потеряв мяч для команды. Оба его прострела с фланга нашли адресат. А вот с дальними пасами и единоборствами сложилась не очень - ни одной удачной попытки с 3-х.

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд: хороший выход Зинченко на замену, Канселу – опасный конкурент, а Фоден вновь молодец

По версии WhoScored (6,52), Sofascore (6,7) и FotMob (6,5) Саша стал лучшим в категории игроков, которые вышли после перерыва, а всего на обе команды были выполнены 6 замен. Очевидно, за 26 минут на поле, еще и тогда, когда все уже решилось, не мог добрать действий до своего базового уровня, но на фоне всех полевых футболистов Уотфорда отличился лучшим баллом и более уверенными действиями (только голкипер Фостер получил высшую оценку). По количеству созданных моментов стал 3-м в матче. Креативнее оказались только Де Брюйне и Бернарду Силва, а Канселу с Родри повторили результат Зины.



Manchester Evening News выдал ему высокие 7 баллов за "некоторые приличные доставки снарядов в штрафную с левого края". На том же уровне оценили Канселу, которого неожиданно начали наигрывать слева в защите: "Выход в основе на этой позиции стал сюрпризом, ведь Менди и Зинченко остались на скамейке запасных. Хорошо сдерживал Сарра и был полезен в атаке, хотя далек от естественности с его левой ногой. Неужели именно Жоау бросят в бой на Реал?". У обоих, вышедших на не совсем родной для себя позиции левого фулбека, 5-й балл в команде. Однако правый защитник сборной Португалии выиграл от этого матча даже больше.

По версии различных статистических порталов Канселу наиграл на 1-2 места среди всех футболистов. Хосеп Гвардиола после матча сравнил украинца с экс-игроком Ювентуса: "Я прекрасно знаю все об Олексе. Очень хорошо осведомлен, как и что он может сделать. И теперь хочу понять, как Жоау может работать на этом участке". Португалец стал лучше понимать тактические требования, а команда больше воспринимать его. Ранее игрок был отстранен от партнеров и не показывал нужного отношения, когда выходил на замены. Он выполнил очень много работы над собой, чтобы измениться во всех смыслах, и Гвардиоле это настолько понравилось, что он перенес свой восторг в публичную плоскость.

MEN называет Канселу очень перспективной опцией на ответный матч против Реала, который состоится уже через 16 дней - 7 августа. "Менди слишком много пространства обнажает во время своих подключений в атаку, которые к тому же не всегда эффективны. Зинченко приносит больше баланса, но нехватка скорости может стать проблемой против Мадрида. Канселу, который, казалось, следовал на выход из команды, выбрал идеальный время, чтобы впечатлить".

Сэм Ли из авторитетного The Athletic считает, что Жоау стал новым человеком, радикально изменив свое поведение и отношение. Ранее у него также были ощутимые проблемы тактического характера. Журналист ставит в пример Менди и Зинченко, которые показывают, каким должен быть левый защитник, чтобы играть за Манчестер Сити: "Никаких кислых физиономий. Универсальность. Тяжелая работа". Но несмотря на все свои плюсы, французу и украинцу не хватает последовательности. Это то, что может принести португалец, на самом деле классный игрок, который стал новым любимцем фанатов Сити.

Настолько, что болельщики манчестерцев массово выражают свою готовность променять Зину на Канселу. Только португалец и ни в коем случае не украинец на Реал вместо дисквалифицированного Менди. Иначе у фанатов начнется истерика. Как вот вчера, когда выходил Александр. Левый край обороны с Отаменди и украинцем в 2020-м вводит некоторых фанов в состояние комы.

Left sided defence of Otamendi and Zinchenko in 2020 pic.twitter.com/EjaPGXUy4t — Charlie (@chvrliegvskill) July 15, 2020

"Эдерсон: мне нужен сухой матч. Пеп: выпускает Стоунза и Зинченко. Клин-шит прощается".

Ederson: needs clean sheet

Pep: *brings on stones and zinchenko*

Clean sheet: pic.twitter.com/8Z6U0qeHej — ᎡᏃ ?????? (@RzMcFc) July 21, 2020

Мбаппе якобы спокойно может крутить таким образом Зинченко и Менди в каждой игре.

He's free to do this with Mendy or zinchenko in every single game pic.twitter.com/iflKCfMf4D — Vipul (@vipulpal21) July 19, 2020

Канселу на позиции Саши в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала? "Как вы можете еще спрашивать о таком? Он наш лучший фланговый защитник".

How are u debating this? He is our best full back — KDB (@BelgianKing17) July 22, 2020

"Неважно, это Уотфорд или Реал. Канселу показал, что у него есть навыки и возможности не только защищаться, но и атаковать слева. Кто сыграет там настолько же хорошо? Зинченко? Реал съест его заживо".

Regardless of it being Watford or Real, Cancelo has shown he has the skill and ability to not only defend on the left but also attack on the left as well. Whose gonna play there as good as him? Zinchenko? Real will eat Zinchenko alive. — MCFC Boston (@MCFCBoston) July 21, 2020

При всем желании фанатов, Пеп Гвардиола признается, что сам еще не определился, кем заменит Бенжамена Менди. Дальше Манчестер Сити ждет игра против Норвича и еще 2 недели в рамках подготовки к битве с командой Зидана, которой нужно отыгрываться после домашних 1:2. За это время испанский наставник попытается "принюхаться, кто лучше готов и показывает большее желание пройти это испытание". У Зинченко, которого Ман Сити готов продать (как и Анхелиньо с Менди), появился крайне опасный оппонент, но может ли один матч против команды, которая идет на вылет, стать решающим? На финише сезона АПЛ, для "горожан" ничего не решабщем, мы получили неожиданную интригу с украинским акцентом. Подтвердится ли тревожный сигнал для Олекса, узнаем уже в воскресенье, 26 июля, в 18:00.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону