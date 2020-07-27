toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вертонген оголосив про відхід із Тоттенхема – на нього претендує Манчестер Сіті

13:17 - Читать на русском
Вертонген оголосив про відхід із Тоттенхема – на нього претендує Манчестер Сіті
Ян Вертонген / Getty images

Бельгійський захисник Ян Вертонген і лондонський Тоттенхем вирішили не продовжувати співпрацю.

"Мій час в клубі підходить до кінця. Це сумний день з багатьох причин. Я буду сумувати за своїм друзям, персоналом, грою на новому дивовижному стадіоні і, звичайно, фанатами", – написав Вертонген на своїй сторінці у Твіттері.

Моурінью може отримати в помічники легенду Тоттенхема

Нагадаємо, контракт футболіста з клубом завершився і він отримав статус вільного агента. Таким чином, він зможе перейти в інший клуб безкоштовно. Гравцем цікавиться Манчестер Сіті.

До слова, Вертонген перейшов у Тоттенхем влітку 2012 року з Аякса. Сума трансферу склала 12,5 млн євро. У складі англійського клубу 33-річний бельгієць провів 315 матчів у всіх турнірах, в яких став автором 27 забитих м'ячів і віддав 12 результативних передач.

"З'їсть його заживо": за 2 тижні до Реала Зінченко отримав вердикти від Гвардіоли, ЗМІ і фанів – українець на роздоріжжі

blog_ava
Заявка Іммобіле на "Золотий бутс" і розгром сенсації сезону у відеоогляді матчу Лаціо – Верона
07:30
2950
Теги
Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
45
хв
Миколаїв
17:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук