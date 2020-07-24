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Моуринью может получить в помощники легенду Тоттенхэма

20:13 - Читати українською
Моуринью может получить в помощники легенду Тоттенхэма
Ледли Кинг (в центре) / Getty Images

Тренерский штаб Тоттенхэма претерпеет определенные изменения перед началом следующего сезона.

Наставник "шпор" Жозе Моуринью подтвердил, что аналитик Рикардо Формозинью покинет клуб ради самостоятельной работы, сообщает Telegraph.

Моуринью признался, что ему смешно мотивировать игроков Тоттенхэма Лигой Европы

Заменой для помощника португальца должен стать кто-то из бывших игроков Тоттенхэма. Ожидается, что это будет экс-капитан лондонцев Ледли Кинг. Стороны уже начали обсуждение контракта, и вскоре о назначении могут объявить официально.

Напомним, Кинг защищал цвета Тоттенхэма в течение 13 сезонов (1999-2012), проведя за клуб 268 матчей. Из-за хронической травмы колена центрбек завершил карьеру в возрасте 31 года, однако остался в структуре "шпор" в должности посла.

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Жозе Жозе Моуринью Ледли Ледли Кинг Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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