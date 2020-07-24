Моуринью может получить в помощники легенду Тоттенхэма

Наставник "шпор" Жозе Моуринью подтвердил, что аналитик Рикардо Формозинью покинет клуб ради самостоятельной работы, сообщает Telegraph.

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Заменой для помощника португальца должен стать кто-то из бывших игроков Тоттенхэма. Ожидается, что это будет экс-капитан лондонцев Ледли Кинг. Стороны уже начали обсуждение контракта, и вскоре о назначении могут объявить официально.

Напомним, Кинг защищал цвета Тоттенхэма в течение 13 сезонов (1999-2012), проведя за клуб 268 матчей. Из-за хронической травмы колена центрбек завершил карьеру в возрасте 31 года, однако остался в структуре "шпор" в должности посла.

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