Манчестер Сити нашел бесплатное решение проблемы с центром защиты

Манчестер Сити может решиться на неожиданный шаг в поисках качественного центрбека.

"Горожане" обратили внимание на Яна Вертонгена из Тоттенхэма, сообщает Telegraph.

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После завершения сезона бельгиец получит статус свободного агента, поэтому забрать его можно бесплатно. Манчестер Сити привлекает огромный опыт выступлений игрока в АПЛ и возможность сэкономить. 33-летний центрбек вполне может стать кратковременным решением проблемы в защите команды Хосепа Гвардиолы.

К слову, в нынешнем сезоне Вертонген провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Цвета Тоттенхэма он защищает с 2012-го.

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