Италия, Серия А, 13-й тур

Верона – Эмполи – 2:1

Голы: Барак, 50, Тамез, 91 – Романьоли, 67

Торино – Удинезе – начало матча в 21:45

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Открывали понедельничный вечер Серии А соседи по турнирной таблице – Верона и Эмполи. На тренерский мостик хозяев вернулся Игор Тудор, почти две недели пропустивший через COVID-19. Его подопечные сразу же бросились демонстрировать алленаторе, что натренировали без своего наставника и в течение пяти минут сумели нанести четыре удара по воротам соперника.

На 10-й минуте Фараони сыграл рукой в ​​собственной штрафной, но арбитр откровенно простил защитника Вероны. Эмполи огрызнулся выстрелом Хендерсона в крестовину, а впоследствии Пинамонти не попал в пустые ворота, замыкая навес от партнера.

До перерыва команды больше ничего не создали, а после отдыха Верона вышла вперед. Тудор угадал с заменой – Лазович промчался по левому флангу, навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Барак головой пробил мимо голкипера. В середине тайма Капрари опасно целил в правый угол ворот – Викарио в падении рукой вытолкал мяч на угловой, спасши ворота тосканцев. Опасные набеги хозяев в резульате завершились... голом в их ворота. Стремительная контратака, навес с правого фланга, мяч отскочил к Романьоли и тот замкнул его в ворота. Эмполи вдохновился забитым мячом и едва не удвоил: Байрами продавил оборону соперника и мощно выстрелил – Монтипо не смог зафиксировать сферу и выбил перед собой. Недим пробил второй раз, но уже не так удачно.

Качели в последние 10 минут могли принести победу обеим командам. Более фортовыми оказались хозяева – уже в добавленное время Тамез с близкого расстояния благодаря рикошету принес венецианцам сверхважные три очка.

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