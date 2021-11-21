Чемпионат Италии 2021/22, 13-й тур

Сассуоло – Кальяри – 2:2

Голы: Скамакка, 37, Берарди, 52 (пен) – Кейта, 40, Ж. Педро, 56 (пен)

Болонья – Венеция – начало в 16:00

Салернитана – Сампдория – начало в 16:00

Программу дня открывал поединок между Сассуоло и Кальяри. "Нероверди" открыли счёт на 37-й минуте в результате шикарной передачи от Берарди на ход Скамакке. Джанлука ворвался на правый край штрафной и мастерски пробил точно под ближнюю штангу, однако всего через три минуты Кейта восстановил статус-кво – и как восстановил! Бальде принял подачу с правого фланга и боковыми ножницами пробил в девятку с рикошетом от перекеладины. 1:1.

В начале второго тайма Сассуоло во второй раз вышел вперед благодаря пенальти, который реализовал Берарди. Впрочем, всего через четыре минуты островитяне сравняли счёт со своего 11-метрового – отличился Жоау Педро. После этого команды разменялись ещё несколькими хорошими моментами, но вырвать победу никому так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью. Кальяри остался на дне таблицы с 5-матчевой безвыигрышной серией.

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