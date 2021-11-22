Італія, Серія А, 13-й тур

Верона – Емполі – 2:1

Голи: Барак, 50, Тамез, 91 – Романьйолі, 67

Торіно – Удінезе – початок матчу о 21:45

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Відкривали понеділковий вечір Серії А сусіди по турнірній таблиці – Верона та Емполі. На тренерький місток господарів повернувся Ігор Тудор, який майже два тижні пропустив через COVID-19. Його підопічні одразу ж кинулись демонструвати алленаторе, що натренували без свого наставника і протягом п'яти хвилин зуміли завдати чотири удари по воротах суперника.

На 10-й хвилині Фараоні зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр відверто пробачив захисника Верони. Емполі огризнувся пострілом Хендерсона у хрестовину, а згодом Пінамонті не влучив у вже порожні ворота, замикаючи навіс від партнера.

До перерви команди на більше не спромоглись, натомість після відпочинку Верона вийшла вперед. Тудор вгадав з заміною – Лазовіч промчався лівим флангом, навісив в район одинадцятиметрової позначки, звідки Барак головою пробив повз голкіпера. В середині тайму Капрарі небезпечно цілив у правий кут воріт – Вікаріо у падінні рукою виштовхав м'яч на кутовий, врятувавши ворота тосканців. Небезпечні навали господарів зрештою завершились... голом у їхні ворота. Стрімка контратака, навіс з правого флангу, м'яч відскочив до Романьйолі і той замкнув його у ворота. Емполі надихнувся забитим м'ячем і мало не подвоїв: Байрамі продавив оборону суперника і потужно вистрілив – Монтіпо не зміг зафіксувати сферу і вибив перед собою. Недім пробив вдруге, але вже не так вдало.

Гойдалки в останні 10 хвилин могли принести перемогу обом командам. Фартовішими виявились господарі – вже у доданий час Тамез з близької відстані завдяки рикошету приніс венеційцям надважливі три очки.

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