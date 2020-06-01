Верона представила новую эмблему – минималистичный дизайн будущего

Верона решилась впервые за 25 лет сменить клубную эмблему.

"Мастифы" на своем официальном сайте поделились существенным ребрендингом.

Коронавирус вынудил клуб Бекхэма изменить эмблему

"Через 25 лет после последнего изменения логотип Вероны с 1 июля 2020-го приобретает новый внешний вид, графику и концептуальность. Это происходит в начале нового десятилетия, полного спортивных и корпоративных вызовов, а также в то время, когда будут отмечаться три важных годовщины: 120 и 125-летие клуба (в 2023 и 2028 годах), а также 40-летие нашего единственного Скудетто (в 2025 г.).

Это знаменательные юбилеи, к которым компания хочет прийти с современным и авангардным видом, который рассказывает о видении и в то же время об истории и традициях, которые являются неотъемлемыми элементами старейшего футбольного клуба в Вероне", – говорится в заявлении.

Напомним, Верона перед остановкой сезона занимала восьмую строчку Серии А с 35 очками в активе.

"Забив 50 голів за 28 матчів": українець з Динамо, екс-зірка Карпат і ще 9 найкращих у світі – прогноз легенди Серії А