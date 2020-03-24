Коронавирус вынудил клуб Бекхэма изменить эмблему

Интер Майами совершил временный ребрендинг с целью предотвращения распространения коронавируса.

Новичок МЛС Интер Майами изменил свою эмблему из-за пандемии коронавируса. Теперь две птицы, расположенные на логотипе клуба, отделены друг от друга. Ранее они держались друг за друга ногами.

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Клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, пытается побудить людей держаться на расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить распространение опасного вируса.

Из-за пандемии регулярный чемпионат МЛС был приостановлен и возобновится не ранее 10 мая. В дебютном сезоне Интер Майами проиграл два стартовых матча – против Лос-Анджелеса (0:1) і ДС Юнайтед (1:2).

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