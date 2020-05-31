"Забив 50 голів за 28 матчів": українець з Динамо, екс-зірка Карпат і ще 9 найкращих у світі – прогноз легенди Серії А

Даніеле Адані, екс-гравець Інтера, Фіорентини та збірної Італії, склав свій список топових талантів, які мають завоювати футбольну планету в найближчі роки. Туди потрапив і Владислав Супряга.

"Леле" Адані є справді легендарною особистістю для Кальчо. Колишній центральний захисник, який виграв лише 1 трофей – Кубок Італії з Фіорентиною. Однак встиг пограти в Лізі чемпіонів за тих же "фіалок" та міланський Інтер. У двобоях з останніми двічі постраждало київське Динамо. Адані свої єдині голи в ЛЧ забивав саме українській команді. У розіграші 2003/04 Інтер зміг лише вдома дотиснути Динамо (2:1, у Києві було 1:1), посівши в підсумку 3-є місце, драматично випередивши команду Лобановського, яка після першого кола ділила з міланцями 1-й рядок, випереджаючи лондонський Арсенал на 5 очок, а московський Локомотив – на 2.

Динамо та ще 5 неймовірних команд, які розпались, так і не реалізувавши свій потенціал у Лізі чемпіонів

Цікаво, що то був останній сезон аж до 2019 року, коли динамівці набирали для України більше очок у таблицю коефіцієнтів, ніж Шахтар. Адані також пограв за Брешію, Модену, Емполі та Лаціо, а у збірній Італії провів 5 матчів, не програвши жодного. Після завершення кар'єри почав працювати коментатором на Sky Sport Italia. Причому настільки влився в роль експерта, що відмовився ставати асистентом Роберто Манчіні в Інтері у 2014 році. Зараз він взяв участь у шоу Бобо Вієрі, свого колишнього партнера по Інтеру. Серед іншого Адані зачепив тему найяскравіших талантів, яким ворожить великі перспективи.

Ціль №1 для Ювентуса? Даніеле не має сумнівів, що це повинен бути 22-річний Хорхе Карраскаль, якого львівські Карпати, де забив 6 голів і віддав 3 асисти, продали в Рівер Плейт за 3 мільйони євро. Колумбієць в Аргентині демонструє скромніші показники (3+1), але зараз його торгують у межах 20 млн! "Тому що ми говоримо про абсолютний чистий талант: якість, сила, фантазія. У нього багато можливостей для вдосконалення поруч з чемпіонами. Крім технічних характеристик, він володіє фізичними – це завжди важливо для Ювентуса. Чистий клас від природи. Поєднання техніки, чуття, вибуховості. Безумовно, він перебуває у топі списку Юве".

Свій перший гол він забив у 16 років і 3 місяці. Беньямін Шешко у свої 17 є надією РБ Зальцбург, хоч поки грає у другій австрійській лізі. Громив Наполі в Юнацькій лізі УЄФА. Адані він нагадує Хуліо Круса, з яким пограв за Інтер. "Молодий і вартий уваги, нападник 2003 року народження виступає за фарм-клуб Ред Булла – Ліферінг".

"Ігор Гомес із Сан-Паулу. Він має фізику, техніку, ривок. Не Кака, але це півзахисник, про якого ви ще почуєте. Більше центральний хавбек, менше плеймейкер". У топ-20 найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії (5,8 млн євро від Трансфермаркт), але йому вже 21, пора в Європу.

Filip Marchwiński (17) is a big time prospect.



Check out his highlights below pic.twitter.com/ULJouSS5d6 — Scouting Polska (@ScoutingPolska) December 29, 2019

"У Польщі є команда, де Борусія Дортмунд знайшла такого собі пана Лєвандовскі, досі одного з найкращих нападників світу. Це Лех Познань і Філіп Мархвінські, плеймейкер 2002 року народження. У нього є бачення поля і велике майбутнє. Хлопець має божевільну якість, кажу вам".

"Раян Гравенберх є півзахисником Аякса, частина феноменального покоління 2002 року". Хлопця вже оцінюють на 11 мільйонів євро. Результативний та універсальний опорник, який може зіграти ліворуч і трохи вище.

Дві перемоги над "Динамо" і ще сім найкращих матчів "Фіорентини" у єврокубках

Kaio Jorge found the net on his Copa Libertadores debut this week pic.twitter.com/iRacHhJtxH — Goal (@goal) March 5, 2020

Ювентус уже його моніторить. "Кайо Жорже (2002 року) грає за Сантос, це домівка Неймара. Цей хлопчина виграв Чемпіонат світу U-17 і може стати великим гравцем, запевняю вас". Це 14-й найдорожчий футболіст бразильської Серії А, і трансфермаркетні 7,2 млн – далеко не межа його можливостей.

"Лівий центральний захисник, який грає за Атлас. Бобо, не знаю, п'єш ти текілу чи корону, але ти правильно зробив, переглянувши матч Бразилії та Мексики. Хесус Гомес – сильний гравець, який вміє конструювати атаки, лівша. Як Бастоні, щоб краще зрозуміти. Як Ляпорт для Гвардіоли. Той, хто знає, як починати вихід з оборони".

"Народжений у листопаді 2004-го. Йому не виповнилося ще і 16 років. Забив 4 м'ячі у 7 поєдинках Юнацької ліги УЄФА, у чемпіонаті відзначився 36 разів за 20 турів. Минулоріч наколотив 50 голів за 28 матчів. Повірте, цей хлопчина – божевільний. Його звуть Юссуфа Мукоко, і в Борусії Дортмунд він грає з людьми, які на 3 роки старші. Він скасував закони про те, що найменший страждає від старших. Я бачив, як він грає. Як входить у зони, тисне з м'ячем. У нього є чиста перевага, і він на 3 роки менший за суперників".

Екс-одноклубник Ярмоленка, який може побити всі рекорди Бундесліги: геній рівня Мессі чи спритний шахрай?

"Їдемо у Зальцбург і поговоримо про Каріма Адейємі, 2002 року народження. Центральний або крайній нападник – молодий, талановитий. Він любить футбол, який має значення. Народився у сім'ї нігерійських батьків, які переїхали до Німеччини. Прекрасний талант".

"Оскільки ми говорили про Шевченка... Владислав Супряга, 2000-й рік. Справді сильний, хоча йому ще потрібно дещо підтягнути, аби стати досконалим виконавцем. Він з Динамо Київ, але грає в оренді за Дніпро, стане прекрасним гравцем. Забив 8 голів за 17 матчів у чемпіонаті". Загалом, якщо врахувати всі стадії і фактично перший повноцінний сезон на дорослому рівні, уже 9 плюс 2 асисти в УПЛ.

"Факундо Пеллістрі народився в Уругваї, родом з Пеньяролю. Його тренує колишній форвард Інтера Форлан. Правий вінгер народився у 2001 році. Креатив і фантазія – це його футбол".

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ