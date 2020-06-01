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Верона презентувала нову емблему – мінімалістичний дизайн майбутнього

16:59 107 Читать на русском
Верона презентувала нову емблему – мінімалістичний дизайн майбутнього
Гравці Верони / Сайт клубу

Верона наважилася вперше за 25 років змінити клубну емблему.

"Мастифи" на своєму офіційному сайті поділилися суттєвим ребрендингом.

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"Через 25 років після останньої зміни логотип Верони з 1 липня 2020 року набуває нового зовнішнього вигляду, графіки і концептуальності. Це відбувається на початку нового десятиліття, повного спортивних і корпоративних викликів, а також в той час, коли будуть відзначатися три важливі річниці: 120 і 125-річчя клубу (в 2023 і 2028 роках), а також 40-річчя нашого єдиного Скудетто (в 2025 р ).

Це знаменні ювілеї, до яких компанія хоче прийти із сучасним і авангардним виглядом, який розповідає про бачення і в той же час про історію та традиції, які є невід'ємними елементами найстарішого футбольного клубу в Вероні", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Верона перед зупинкою сезону посідала восьму сходинку Серії А з 35 очками в активі.

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