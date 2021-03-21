Верона принимает Аталанту в рамках 28 тура Серии А. Составы и ссылка на онлайн-транлсляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 13:30. Команда Гасперини, вылетев без шансов из ЛЧ, попытается закрепиться в топ-4 Серии А. Сейчас бергамаски находятся на 4-й позиции с 52 очками в активе. Верона расположилась на 9-месте (38 пунктов). Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты, Виктор Коваленко – оказался на скамейке запасных.

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