Верона – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский и Коваленко с различными ролями
12:59 - Читати українською
Верона принимает Аталанту в рамках 28 тура Серии А. Составы и ссылка на онлайн-транлсляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Дуван Сапата 42’
42’ Дуван Сапата
Матч, как и онлайн-трансляция Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 13:30. Команда Гасперини, вылетев без шансов из ЛЧ, попытается закрепиться в топ-4 Серии А. Сейчас бергамаски находятся на 4-й позиции с 52 очками в активе. Верона расположилась на 9-месте (38 пунктов). Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты, Виктор Коваленко – оказался на скамейке запасных.
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Составы команд
Верона
Аталанта
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