Первый матч между Аталантой и Реалом завершился минимальной победой "сливочных" в Бергамо. Та встреча вследствие раннего удаления Фройлера не порадовала большим количеством моментов, ведь бергамаски вынуждены были сесть в глухую оборону, разрушив стартовый план и мадридцам. На "Альфредо Ди Стефано" все должно было выглядеть веселее – итальянцам необходимо отыгрываться. Ради этого Джан Пьеро Гасперини выпустил в старт Малиновского, с которым в паре под Муриэлем действовал Пашалич.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Зинедин Зидан, не мог рассчитывать на дисквалифицированного Каземиро. Наибольшей интригой выступало решение по игре с фальшивым нападающим (Иско) – в первые 17 минут на выезде этот ход приносил серьезное преимущество, да и в последних двух турах Ла Лиги хавбек выходил в основе. На этот раз тренерский штаб "бланкос" отказался от его услуг, доверившись тройке "Модрич–Вальверде–Кроос" в центре в схеме 3-5-2, где фланги закрывали Васкес и Мэнди. Вышел в старте и Рамос, для которого этот матч был 127-м в Лиге чемпионов – все футболисты основы Аталанты суммарно имели в активе 131 матч.

Гости начали встречу гораздо активнее, организовав ряд перспективных атак в стартовые 15 минут. Уже на 3-й Госенс ​​провел первый удар, замкнув прострел на ближний угол вратарской – получилось слабо и в руки Куртуа. На 5-й Малиновский отобрал мяч у Начо и запускал проникающий пас в штрафную (защитники не дали за него зацепиться), а на 11-й Пашалич открылся под разрезную передачу на левый край штрафной – Марио готов был пробивать, но Рамос в последний момент выдернул мяч из-под хорвата. На 15-й же с линии штрафной после отскока стрелял Джимшити, но этим он только напугал мадридских воробьев.

Постепенно Реал выровнял ход встречи, но в середине первого тайма о доминировании говорить было рано. "Сливочные" просто раскатывали мяч на чужой половине, Аталанта отвечала контратаками, но моментов не возникало до 27-й минуты, когда бергамаски раскрылись на угловом. Вальверде перехватил мяч и отдал диагональ на Винисиуса, тот прошел по левому флангу в штрафную и обыгрался в стеночку с Бензема, однако дальнейший выстрел метров с 12-ти накрыл Джимшити! Все завершилось отскоком на Модрича и дальним ударом выше ворот.

Этот момент, похоже, несколько напугал Аталанту, ведь уже через две минуты Винисиус ворвался на левый край штрафной и почти обошел Ромеро. Бразилец упал, отпустив мяч, однако Дани Маккели приказал играть дальше. И Реал доиграл, а помог ему в этом голкипер Спортьелло. На 34-й минуте он выбил мяч прямо в Модрича, а Лука моментально попал на правый фланг штрафной и покатил вправо на Бензема – Карим же спокойно пробил в дальний угол. 1:0!

Аталанта теперь вынуждена была забивать дважды, но ничего интереснее дальнего неточного удара Малиновского бергамаски за следующие 11 минут не создали. Реал тоже не имел моментов, однако несколько раз мадридцы влетали на ударные позиции по периметру штрафной. В конце концов, свисток арбитра отправил команды отдыхать.

В перерыве казалось, что Джан Пьеро Гасперини снимет Малиновского и выпустит Иличича, но он решил снять Пашалича. Вместо него на поле вышел Сапата – Аталанта перестроилась на схему с двумя нападающими и Русланом под ними. Это решение едва не принесло успех на 49-й минуте, когда Сапата пяткой отдал проникающий пас в штрафную под врывание Госенсу. Робин, к сожалению для гостей, не успел к мячу.

Аталанта пошла вперед большими силами, но Реал сразу начал разрывать бергамасок на контратаках. Уже на 52-й Винисиус мог создать шедевр, перехватив мяч на своей половине, прорвавшись через весь левый фланг в штрафную – там бразилец переиграл Ромеро и Толои, после чего пробил с шести метров. И не попал! Еще через две минуты Винисиус выстрелил с дальней дистанции – получилось слабо. Джан Пьеро Гасперини, тем временем, выпустил на поле Иличича вместо Госенса, который начал держаться за пах и не смог продолжить игру.

Йосип вышел на 56-й минуте, а на 57-й похоронил Аталанту неудачным пасом назад на Малиновского. Винисиус перехватил его и убежал от Руслана, а перед штрафной его сбил Толои – арбитр Дани Маккели назначил пенальти! Решение выглядело противоречивым, ведь первое касание к ноге Винисиуса произошло перед линией, а второе состоялось где-то над ней.

VAR гостей не спас, а Рамос точным ударом с "точки" реализовал приговор – 2:0! После этого вопрос касательно победителя были сняты.

Аталанта включилась только после пропущенного гола. Так, на 63-й минуте свежий Паломино пробил с левого края штрафной в дальний угол (немного неточно), а на 67-й Сапата получил разрезной пас от Малиновского и выстрелил метров с 11-ти – Куртуа спас! На 75-й де Роон с дистанции нанес удар под перекладину (Куртуа поймал мяч), а на 76-й Иличич вывел Сапату один в один с голкипером. Дуван сразу же пробил низом, но Тибо парировал ногой!

Реал за этот период имел только один момент, но какой! На 68-й минуте Бензема замкнул подачу в штрафную ударом головой метров с шести – Спортьелло парировал, а Карим головой же добил мяч в штангу! Кроме того, на 76-й Родриго неплохо врывался на левый фланг штрафной, но пробить с минимального расстояния бразилец не успел.

В конце концов, развеселый футбол Аталанты таки принес успех. На 83-й минуте Иличич заработал стандарт в метрах 23-х от ворот "сливочных", а Муриэль прямым ударом с него попал в правую девятку – 2:1! На мгновение показалось, что бергамаски еще могут закрутить интригу, а Джан Пьеро Гасперини сразу провел замены – на поле вышли Миранчук и Кальдара.

Впрочем, уже на 85-й минуте мадридцы охладили пыл гостей: Васкес прорвался через правый фланг на линию штрафной и отдал передачу на левый край, а свежий Асенсио оттуда пробил в ближний угол – 3:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом, Реал победил Аталанту с суммарным счетом 4:1. Мадрид шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов!

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