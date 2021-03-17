Руслан Малиновский лишь во второй раз в карьере полностью отыграл поединок Лиги чемпионов. Впервые лидер сборной Украины провел от свистка до свистка матч против Манчестер Сити в сезоне 2019/20. Тогда хавбек отличился голом с пенальти, а игра завершилась поражением бергамасков со счетом 1:5. Ответный сатч 1/8 финала ЛЧ 2020/21 против мадридского Реала стал вторым, в котором Руслан вышел с первых минут, и дебютным в плей-офф турнира. Интересно, что перед поединком мало кто ожидал Малиновского в основе, но Гасперини подготовил сюрприз для Зидана, выставив несколько иной состав, чем прогнозировали эксперты.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Украинец в итоге стал одним из самых острых игроков в составе Аталанты, наиграв на 0.32 ожидаемых ассистов. От аналитического портала Sofa Score Малиновский получил 7.5 – самый высокий балл в составе бергамасков. Руслана оценили выше, чем, например, звезд Реала Карима Бензема (7.2), Винисиуса (6.9), Тони Крооса (7.0) и Феде Вальверде (6.5). Украинец 6 раз шел в дриблинг (из них 4 попытки были успешными), собрал на себе 3 фола и 18 раз потерял мяч (больше только у Муриэля). Оба удара Малиновского оказались неточными, а вот с передачами дела обстояли лучше – 5 точных лонгболлов из 5-ти и общие 81% точности пасов. Создал классный шанс для Дувана Сапаты, который не реализовал выход один на один с Тибо Куртуа, а еще один потенциальный ассист "украл" арбитр, свистнувший о завершении первого тайма и не дав пробить Луису Муриэлю, остановив опасную атаку гостей.

Портал CalcioAtalanta главным виновником поражения назвал голкипера Марко Спортьелло, который отдал мяч на Луку Модрича в моменте с первым голом. "Ошибся в пока что важнейшем матче года. Именно этот эпизод проложил путь Реалу к итоговой победе". Оценка 4.5 для вратаря. Но такой же балл получил и Малиновский, игра которого откровенно не впечатлила автора – Фабио Манару. "Часто получал мяч, но обычно либо терял его, или затягивал с продолжением атаки, принимая неверные решения. Когда перед тобой защитники уровня мадридского Реала, а ты не в лучшей форме, все становится гораздо сложнее", – вердикт для украинца был довольно суровым.

Досталось и Джан Пьеро Гасперини, который, по мнению итальянских журналистов, неоправданно пожертвовал Сапатой ради Малиновского. "Он сделал выбор, который не оправдал себя. Это привело к значительной дискуссии, а Аталанта запомнилась, прежде всего, не слишком убедительной игрой против Реала, для которого все сложилось отлично".

"Прощание с Лигой чемпионов с высокоподнятой головой. Очевидно, что если бы мы прошли Реал, то Аталанта бы коснулась пальцем к небу", – L'Eco di Bergamo был более лояльным к команде Джан Пьеро Гасперини. Как и не был столь критичным к полузащитнику сборной Украины, поставив ему приличную "шестерку". Столько же Малиновский получил от туринского Tuttosport.

Ведущая итальянская Gazzetta dello Sport поставила Руслану 5.5. "Начал довольно хорошо, отлично сыграв в моменте с Начо (классная игра корпусом и отбор мяча – прим.), Но в дальнейшем слишком много ошибался. Единственное, что стоит внимания – момент, который организовал для Сапаты".

В Bergamo News оценили украинца скромной "пятеркой" – средний балл в команде. "К сожалению, точность ударов оставляла желать лучшего. Ряд ошибок в первом тайме и несколько лучше вторая половина игры – в частности, передача на Сапату, когда тот мог забивать. Слишком много лишних движений – почему бы не попробовать играть проще? Тем более, если у тебя хороший удар, то стоит воспользоваться этим хотя бы раз".

Если итальянские медиа были не слишком снисходительными к Руслану Малиновскому, то Тибо Куртуа отдал должное хитрости украинцу. Бельгиец признался, что хавбек на пару с Луисом Муриэлем оставили его в дураках в моменте с голом бергамасков. "Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И потом он сказал мне, что его замысел действительно таким был. Но Муриэль увидел мое расположение и нанес действительно блестящий удар", – заявил голкипер Реала после поединка.

Что ж, чуда предсказуемо не произошло. Аталанта прогнозируемо завершила выступления в Лиге чемпионов 2020/21 уже в первом раунде плей-офф – жребий "подарил" Малиновскому и Ко слишком мощного соперника. Но переживать из-за вылета из самого престижного еврокубка банально нет времени. "Богиня" продолжает борьбу за топ-4 в Серии А и стремится вернуться в ЛЧ уже в следующем сезоне. А 19 мая Аталанта сыграет с Ювентусом финальный матч за Кубок Италии. Соответственно, "Богиня" имеет отличный шанс выиграть свой второй трофей в истории и первый за почти 60 лет!

Реал победил Аталанту и вышел в 1/4 финала ЛЧ: тактический триумф Зидана, неубедительный Малиновский и перфоманс Бензема