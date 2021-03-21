Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський та Коваленко з різними ролями
12:52 - Читать на русском
Верона приймає Аталанту в рамках 28 туру Серії А. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Дуван Сапата 42’
42’ Дуван Сапата
Матч, як і онлайн-трансляція Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 13:30. Команда Гасперіні, вилетівши без шансів з ЛЧ, спробує закріпитись у топ-4 Серії А. Наразі бергамаски перебувають на 4-й позиції з 52-ма очками в активі. Верона розташувалась на 9-місці (38 пунктів). Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад Аталанти, Віктор Коваленко – опинився на лаві запасних.
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Склади команд
Верона
Аталанта
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