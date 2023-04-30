"Мы проиграли две последние встречи, уступив командам, которым не должны были проигрывать и с которыми обязаны были брать очки. Зато берем очки с соперниками, которые на уровень выше.

Дебютное поражение Ротаня в УПЛ в видеообзоре игры Кривбасс – Александрия – 2:1

С одной стороны, приятно. С другой – это говорит о том, что не всегда мои подопечные выполняют то, что от них требуешь, и нет у них такого настроя, который должен быть на каждую игру. Неважно, с кем играем: будь то Шахтер или Динамо, Минай или Львов – мы должны выходить и показывать свой уровень, ведь после проигрышей в матчах с более слабыми оппонентами ты очень занижаешь собственный уровень.

А потом – раз! – и обыграли Александрию. Я очень благодарен ребятам, мы взяли важные три очка. Вы же видите, какая плотная нижняя половина турнирной таблицы: все поджимают – можно в любой момент и вниз упасть, не дай Бог. Поэтому эти набранные очки дают нам возможность спокойно готовиться и идти дальше.

Нам немного повезло во время подачи углового, когда забили первый мяч. Я понял, что игроки Александрии сейчас будут идти вперед и отыгрываться – об этом я сказал, когда подозвал к себе капитана Дмитрия Хомченовского. Нам надо было осторожно сыграть в защите и правильно действовать в атаке, делая правильный переход от обороны к нападению – что, собственно, нам прекрасно удалось. Мы забили второй раз – хотя в конце и пропустили, ребята немножко дали слабинку... Но 2:1 в нашу пользу – это самое главное", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Вернидуб нанес Ротаню дебютное поражение – экс-партнеры наказали за безумное транжирство, еврокубки уже близко